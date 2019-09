Der Bad Lauterberger Boulevard wird wieder zur Flaniermeile

Am kommenden Sonntag gibt es auf dem Boulevard in Bad Lauterberg wieder einiges zu entdecken.

Der Verein für Handel und Gewerbe lädt am kommenden Sonntag, 29. September, wieder zum Herbsthappening ein. Ab 11 Uhr öffnen die Buden und Stände entlang der Einkaufsmeile. Die Geschäfte auf dem Boulevard laden von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Shoppen ein.

Bei den Anbietern auf dem Boulevard setzen die Verantwortlichen in diesem Herbst auf Bewährtes, schließlich weiß man mittlerweile, was gefällt: Neue Deko für den Herbst, Honig und Met, Holz- und Strickwaren wird es geben. Vor der Fleischerei Koithahn wird ein Oldtimer stehen. Zahlreiche Vereine sind ebenfalls vertreten: Neben ASB, DRK und DLRG, die sich und ihre Arbeit vorstellen werden, sind auch die Lauterberger Schützen in diesem Jahr wieder mit dabei. Interessierte können sich im Schießen mit dem Lasergewehr versuchen. An der Kirche sind wieder die Kinder willkommen. Rolf Lange vom Verein für Handel und Gewerbe: „Hier gibt es eine Hüpfburg, Bungee und ein Karussell.“ Es wird also viel los sein auf dem Boulevard.

In den Geschäften kann man sich zwischen den neuen Trends für den Herbst umsehen und stöbern. Weiterhin wird es am Sonntag wieder musikalisch. Unter anderem sind die Cantles vertreten, die in der Kneippstadt keine Unbekannten mehr sind. Und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.