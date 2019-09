Viel Zirkus im Pflegeheim

Bad Lauterberg Clowns, Akrobaten und Alpakas aus nächster Nähe: Die Bewohner aus der Senioreneinrichtung Kursana Domizil Bad Lauterberg Haus Lukas sind jetzt bei einem Gastspiel vom Familienzirkus Lieberum nicht nur hautnah dabei gewesen, sondern mittendrin in der Manege. „In viele Nummern wurden unsere Bewohner mit einbezogen“, berichtete Kursana-Direktorin Stefanie Schomburg. Der Besuch der Zirkusfamilie gehört laut Direktorin zu einem der Höhepunkte im Freizeitprogramm der Einrichtung. Auch jetzt gab es im Haus Lukas eine Clown Nummer und eine Akrobatikvorführung. „Die Bewohner erlebten eine Art Balanceübung mit Stühlen und Gläsern“, sagte die Direktorin. Besonders gut sei bei den Senioren eine Hundenummer angekommen. Bewohnerin Margret Buegener habe sogar bei einem Sketch mit dem Clown mitgemacht. „Die Bewohner durften dann auch noch Alpakas und die Hunde füttern und streicheln. Das hat allen gefallen, da wurde viel gelacht“, berichtete Schomburg. Marget Buegener und ihre Mitbewohnerin Valentina Fan waren sich deshalb auch einig: Dies ist eine tolle Veranstaltung gewesen. „Die Alpakas sind mit ihrem Fell sehr gut für den Winter gerüstet“, sagte Frau Fan nach der Streichelaktion mit den Mini-Kamelen aus den Anden in Südamerika. Bewohnerin Ruth Reimann fasste die einhellige Meinung der Zirkusbesucher begeistert zusammen: „Die sind ihr Geld echt wert“, so lautete nicht nur ihr Urteil nach der Show.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder