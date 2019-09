SoVD-Männer besuchten VitalisPlus

Treffen der SoVD Männergruppe in Bad Lauterberg mit Detlev Fricke

Bad Lauterberg . Die Männerrunde des SoVD besuchte VitalisPlus. Hier gab es Vorträge, eine Musikschule, eine Küche und am Ende ein Drei-Gänge-Menü.

Die SoVD-Männer besuchten jüngst die Einrichtung Vitalis Plus. Hier stellte Detlev Fricke, Leiter der Einrichtung, die Inhalte vor. Fricke informierte über die Betreuung von Bedürftige Menschen.

In der Gesundheitsförderung werden Seminare für pflegende Angehörige angeboten, Vorträge zur Altersvorsorge und viele Themen rund um Pflege und Gesundheit. Eine Musikschule für Kinder gibt es auch, wobei der Schwerpunkt auf der Frühförderung liegt. Vitalis Plus beherbergt ebenfalls eine Lehrküche in der Kochkurse für bewusstes Kochen und Essen angeboten werden. Fricke und ein Mitarbeiter demonstrierten natürlich direkt selbst ihre Kochkünste. Es gab ein Drei-Gänge-Menü.