SoVD: Sexy Oma von Deutschland

Jutta Kindereit war kürzlich zu Gast bei den SoVD-Frauen. Bekannt von den Alzheimertreffs, wurde Kindereit von der SoVD-Frauensprecherin Brigitte Helmboldt und 75 Damen begrüßt. Ihr Thema: „Lachen“. Dazu erklärte sie gleich: SoVD heißt eigentlich „Sexy Oma von Deutschland“. Sie habe eine Einladung des Landrates bekommen, der sie gebeten habe, als Sexual-Beauftragte für Senioren zu tingeln. Daher übte sie nun mit den Damen, wie man Herren-Namen erotisch ausspricht. Sie erzählte von Opas, die ihr zurufen: „Spring auf Puppe“ und empfahl, sich in Serviettentechnik zu üben. Am ende ließ sie die 75 Damen noch in ihre 30 Jahre alte Handtasche blicken. Und bekannte: Sie wisse gar nicht, wie man so einen String Tanga anzieht.

Es wurde also eigentlich nur gelacht beim Damentreff des SoVD.