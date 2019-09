Wasserschaden: Tagespflege des ASB muss ausziehen

Nach einem schwerwiegenden Wasserschaden muss die Tagespflege des ASB-Kreisverbands Northeim/Osterode umziehen. Die neu gebauten Räumlichkeiten an der Zollbrücke in Barbis wurden erst 2017 bezogen.

Barbis. Die Räume am Zoll in Barbis wurden erst neu gebaut und vor 18 Monaten bezogen. Jetzt muss vorübergehend umgezogen werden, und das schon nächste Woche.

Die Tagespflege und Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am Zoll in Barbis muss umfassend saniert werden – und das nur 18 Monate nach dem Einzug. Grund ist ein schwerwiegender Wasserschaden. Die Tagespflege muss vorläufig umziehen und wird leerstehende Räume des MVZ Herzberg nutzen. Darüber informiert der ASB-Kreisverband Northeim/Osterode in einer Pressemitteilung.

Vor gut 18 Monaten bezog die ASB-Tagespflege in Barbis ihre neuen Räumlichkeiten, im Mai 2018 wurde auch die Einweihung der angegliederten Rettungswache mit vielen freudig gefeiert. Umso größer sei der Schrecken gewesen, als Pflegedienstleiterin Katja Hausmann vor wenigen Wochen sah, dass eine Wand in einem der Technikräume Feuchtigkeit aufwies. Schnell sei klar geworden: „Da ist bereits bei der Installation etwas schief gegangen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein hinzugezogener Bausachverständiger nahm in verschiedenen Räumen Probebohrungen vor, um das konkrete Ausmaß des Wasserschadens festzustellen. Und dieser ist verheerend: Nahezu alle Räume der Tagespflege und des Pflegestützpunktes weisen eine erhöhte Feuchtigkeit im Boden auf.

Arbeiten sollen drei Monate dauern

„Ich fiel aus allen Wolken, als ich das Ergebnis der Prüfung erhielt“, sagt Iris Knecht, Geschäftsführerin des ASB-Kreisverbandes Northeim/Osterode. „Erst die Schwierigkeiten beim Grundstückskauf, dann die Brandstiftung 2017 und jetzt der Wasserschaden.“ Die Behebung der Mängel wird einen Zeitraum von mindestens drei Monaten in Anspruch nehmen und die Räumung der Tagespflege und des Pflegestützpunktes erforderlich machen. „Wir hoffen hier auf eine kooperative und sorgfältige Ausführung der beauftragten Dienstleister“, so Knecht.

Vor dem Kreisverband des ASB liegt nun neben dem Umzug auch eine Menge Schriftverkehr mit Sachverständigen, Versicherungen und ausführenden Firmen. „Glücklicherweise konnten wir in enger Abstimmung mit dem Landkreis Göttingen schnell eine passende, barrierefreie Räumlichkeit finden, mit der die Versorgung unserer Tagesgäste während der Sanierung sichergestellt wird“, sagt Geschäftsführerin Knecht.

So wird die ASB-Tagespflege vorübergehend in die leerstehenden Räume des MVZ Herzberg in der Ziegengasse umziehen. Geplant ist der Einzug bereits zum kommenden Mittwoch, 11. September. Am 9. und 10. September bleibt die Tagespflege in Barbis daher geschlossen, so der ASB.

Keine Änderung für Tagesgäste

„Unsere Tagesgäste und ihre Angehörigen müssen sich um nichts kümmern“, beruhigt Pflegedienstleiterin Katja Hausmann.

„Unser Fahrdienst holt sie wie gewohnt morgens ab und fährt sie nachmittags wieder nach Hause. Auch die Pflege und Betreuung können wie gehabt – nur eben vorübergehend in anderen Räumen – durchgeführt werden.“