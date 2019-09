Müll auf dem Spielplatz: „Der Anblick ist abartig“

In der Facebook-Gruppe „Lauterberger helfen sich“ hat Timo Fischer seinem Unmut Luft gemacht: „Mal was zum Nachdenken...Traumspielplatz. Ich habe eben einmal fünf Minuten meiner Zeit investiert und denjenigen geholfen, die es aus unerklärlichen Gründen nicht geschafft haben die 3,5 Meter bis zum Mülleimer zu überwinden. Und das nur an der Bank-Sitzgruppe an der Oderseite. Der Anblick ist abartig.“

Fischer sammelte ein: Kippen, Essensreste, Reste von Verpackungsmaterial und Alufolie. Und regt sich weiter auf: „Aber wieso ist es nicht möglich auch die vorhandenen Mülleimer zu nutzen?“ Dazu hat er ein Foto gestellt, das die Ausbeute seiner Sammlung zeigt. Wir dürfen es hier ebenfalls zeigen.

Schon viel Müll gesammelt

Der Traumspielplatz wurde auf Initiative des Kinderschutzbundes im Kurpark der Kneippstadt realisiert. Die Aktion fand ein hohes Medien­interesse. Seitdem werde der Spielplatz gut genutzt, sagt Kinderschutzbundvorsitzende Janka Eckhardt. Doch auch an sie und ihre Mitstreiter sind schon Beschwerden heran getragen worden. Sie kann bestätigen, dass sie, ebenso wie die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, mehrfach Müll und Unrat eingesammelt haben. Das bestätigt ein Mitarbeiter des Bauhofes vor Ort. Vor allem Zigarettenkippen seien ein Problem. Er kennt auch den Eintrag bei Facebook und erzählt, er habe an dem Tag ebenfalls viel Müll eingesammelt.

Unter dem Beitrag von Timo Fischer gab es binnen kurzer Zeit über 120 Reaktionen und über 40 Kommentare. Einer davon kommt von Claudia Müller: „Der Spielplatz in der Brauhardtgasse ist nicht besser, neben Kippenresten und Papier liegt hier passend zu den ganzen Tretminen ‘ne vollgeschissene Windel.“ Und Gabriela Koch schreibt: „Leider wird man beschimpft wenn man darauf hinweist.“ Kinderschutzbundvorsitzende Eckhardt äußerst sich unter dem Eintrag so: „Es ist leider der Fall, dass es anscheinend unüberbrückbare Umleitungen zu den Mülleimern gibt. So sehr wir uns darüber freuen, dass der Traumspielplatz gut angenommen wird, desto trauriger, teilweise wütender, macht uns der Umgang mit den Kippen und dem Müll.“

Ordnungswidrigkeit

Niedersachsens Bußgeldkatalog empfiehlt für das Ausspucken eines Kaugummis oder achtlose Wegwerfen einer Zigarettenkippe Geldbußen zwischen 10 und 50 Euro.

In der Kneippstadt werden solche Delikte als Ordnungswidrigkeit geahndet, erklärt Michael Schmidt aus der Stabstelle der Stadtverwaltung. „Wir kontrollieren auch dort. Und wir sprechen Personen an und bitten sie, ihren Müll wegzuräumen“, erklärt er. Sind die Delinquenten einsichtig, passiere nichts weiter. Ansonsten sieht Schmidt nur eine Möglichkeit: „Man kann nur an den Verstand der Leute appellieren.“

Ein Schild weist am Traumspielplatz im Lauterberger Kurpark auf Verhaltensregeln hin. Foto: Kirsten Buchwald / EzS

Es gebe immer wieder mal Beschwerden über Müll, Hundekot oder Unrat, doch bislang nicht in massiver Form, erklärt er weiter.

Am großen Spielplatz im Kurpark weist ein Schild auf Verhaltensregeln hin. So ist es nicht erlaubt, Hunde auf dem Spielplatz laufen zu lassen, man darf kein Fahrrad fahren und wird aufgefordert, seinen Müll und Essensreste in die Mülleimer zu entsorgen. Die gibt es rund um den Spielplatz.

Solche Schilder, so Schmidt, sollen auch an allen anderen Spielplätzen installiert werden. „Wobei nur der kleine Spielplatz in der Brauhardtgasse nicht eingezäunt ist, alle anderen Spielplätze haben einen Zaun und dort gehen Hundebesitzer nicht hin“, weiß Schmidt.

Der Bauhofmitarbeiter vor Ort sagt auch, dass es bei allen anderen Spielplätzen im Stadtgebiet nicht zu solchen Ansammlungen von Müll komme. „Auf dem Traumspielplatz liegt wirklich am meisten Unrat herum.“