Bahnübergang in Barbis wird gesperrt

Barbis. Eine Brücke in Barbis muss saniert werden. Deswegen wird der Bahnübergang in der Barbiser Straße ab 2. September gesperrt.

Der Bahnübergang in der Barbiser Straße in Barbis ist ab Montag, 2. September, gesperrt. Der Grund sind notwendige Instandsetzungsarbeiten der dortigen Brücke, teilt die Stadt Bad Lauterberg mit. Die Straße ist voraussichtlich bis Freitag, 18. Oktober, gesperrt. Die Stadt bittet um Verständnis.

Anwohner und Anlieger der Karl-Schmidt-Straße, des Bühbergs und des Gewerbegebietes Bühwiesen können die Sperrung umfahren, eine Umleitung wird ausgeschildert. Für Fußgänger ist es hingegen möglich, die Bahnanlage am DB-Haltepunkt Barbis in beide Richtungen zu überqueren. Sie erreichen in dem Zeitraum auch die Haltepunkte in beide Fahrtrichtungen.