TC Bad Lauterberg setzt auf Jugendarbeit – mit Erfolg

Fleißig trainiert der Tennis-Nachwuchs des TC Bad Lauterberg auf dem Vereinsgelände am Kurpark. Denn hier finden am Samstag ab 10 Uhr Matches um die Regionspokale bei den Junioren B (bis 15 Jahre) und Junioren C (bis 12 Jahre) statt. Der Club stellt im Jugendbereich noch zwei weitere Mannschaften...