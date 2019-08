Am Freitag öffnet der neue Aldi-Markt in Bad Lauterberg

Am Freitag ist es soweit: Mit einem großen Gewinnspiel und weiteren Überraschungen für die Kunden eröffnet am 16. August, um 8 Uhr ein neuer, moderner Aldi-Markt an der Lutterstraße 1 in Bad Lauterberg. Die Gesamtfläche des Markts beträgt rund 727 Quadratmeter. Tanja Wiegand, Filialverantwortliche...