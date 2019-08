Es soll wieder mehr Stammtische geben

Weitere Tische und Stühle mussten an die lange Tafel in Dreymanns Mühle in Barbis gestellt werden – denn mit rund 30 Mitgliedern und Gästen hatte die Wählergruppe im Rat (WgiR) zunächst nicht gerechnet. Sie hatte am Freitagabend zur Jahresversammlung mit anschließender Gesprächsrunde...