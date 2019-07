Unbekannte stehlen Geld aus Spendenbox von Badespaß Barbis

Barbis. Der Verein kümmert sich um den Erhalt und Betrieb der öffentlichen Badestelle in Barbis und finanziert sich über freiwillige Spenden der Besucher.

Die Spendenbox vom Badespaß in Barbis wurde am vergangenen Wochenende von unbekannten Tätern aufgebrochen und das darin gespendete Bargeld gestohlen. Das meldet die Polizei.

Die Täter hatten das Schloss der Spendenbox, die fest mit der Wand des Sanitärgebäudes verschraubt ist, demnach zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagmittag, 15 Uhr, mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt.

Der Verein Badespaß Barbis nimmt für die Nutzung des Bades keine Gebühren, sondern finanziert sich über freiwillige Zuwendungen der Besucher, so die Polizei. Diese spenden Bargeld in die jetzt aufgebrochene Sammelbox. Badespaß kümmert sich nach eigenen Angaben um den Erhalt und Betrieb der öffentlichen Badestelle in Barbis, dem ehemaligen Freibad.

Zeugen, die Hinweise zu dem bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 zu melden. pol