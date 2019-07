Lauterberger Feuerwehren löschen Feuer in der Feldflur

Zu einem Großeinsatz wurden sämtliche Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Bad Lauterberg am Nachmittag des 28. Juli in die Barbiser Feldflur gerufen. Dort war gegen 16 Uhr vermutlich aufgrund der Hitze eine Rundballenpresse in Brand geraten, wobei sich das Feuer auch noch auf einen Trecker und das abgeerntete Feld ausbreiteten, am Ende waren knapp zwei Hektar vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch wenn sich die Wasserversorgung schwierig gestaltete, schafften es die Einsatzkräfte den Brand relativ schnell unter Kontrolle zu kriegen. Vor Ort waren neben den Feuerwehren noch eine Streife der Polizei Bad Lauterberg sowie ein Rettungswagen, verletzt wurde aber niemand. dx

