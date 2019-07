Dieb flüchtet ohne Beute und Schuh

Bad Lauterberg. Der Unbekannte wurde in der Nacht auf Sonntag während eines Einbruchs in ein Restaurant in Bad Lauterberg gestört.

Ohne Diebesgut und ohne Schuh flüchtete am Sonntagmorgen ein Einbrecher aus einem Restaurant in Bad Lauterberg. Darüber informierte die Polizei am Montag. Demnach war ein bisher Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag wohl auf der Suche nach Alkohol und stieg zwischen 2.30 und 3.30 Uhr durch ein geöffnetes Fenster in ein Lokal in der Ritscherstraße ein.

Nachdem er schon diverse Flasche Alkoholika zum Abtransport bereitgestellt hatte und noch eine Kiste mit alkoholfreien Getränken mitnehmen wollte, wurde er von einem noch anwesenden Angestellten überrascht. „Aus Angst erwischt zu werden, flüchtete er, ohne Diebesgut, so hastig, dass er einen Schuh verlor“, schreibt die Polizei abschließend.