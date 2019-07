An der Augenquelle wird wieder Schützenfest gefeiert

Bad Lauterberg. Die Bad Lauterberger feiern ihr Schützenfest am kommenden Wochenende vom 19. bis 22. Juli auf dem Festplatz an der Augenquelle.

Ein abwechslungsreiches Programm mit Umzügen und Fahrgeschäften, Feiern und Andacht, Modernem und Traditionellem haben die Mitglieder der Schützengesellschaft Bad Lauterberg im Harz für ihr bevorstehendes Schützenfest ausgearbeitet. Das Spektakel am Festplatz an der Augenquelle – neben dem Sportplatz an der Lutterstaße in Bad Lauterberg – findet von Freitag, 19. Juli, bis Montag, 22. Juli, statt.

„Wir sind jetzt zum dritten Mal wieder hier oben mit Festplatz und Schaustellern“, berichtet Vorsitzender Bernd Wiegand. In den Jahren davor gab es vergleichsweise kleine Schützenfeste im Vereinsheim, jedoch zum Teil ohne Umzüge durch die Stadt. Das sei finanziell nicht machbar gewesen, so der Chef der Schützengesellschaft: „Allein der große Umzug am Sonntag kostet rund 1.000 Euro.“ Doch mit einem Sparkurs, persönlichem Einsatz der Mitglieder und neuen Ideen hat es der im Jahr 1602 gegründete Verein geschafft, die Tradition in Bad Lauterberg wiederzubeleben.

Dazu beigetragen hat auch die Gründung des Musikcorps Marchingpower vor fünf Jahren. Denn die beiden Vereine arbeiten eng zusammen, Wiegands Stellvertreter Sascha Pohl ist beispielsweise Vorsitzender der Stimmung machenden Formation. „Es ist auch deren Fest“, sagt Wiegand. Unter anderem kümmere sich das Corps um die Musik bei den Umzügen.

Vereine können sich zeigen

Der große Zug über gut drei Kilometer durch Bad Lauterberg am Schützenfest-Sonntag ist einer der Höhepunkte. „Wir hoffen auf viele Besucher und Bad Lauterberger, die trotz der Sommerferien am Straßenrand stehen. Publikum gehört einfach dazu“, sagt Bernd Wiegand. Und er appelliert an die Vereine und Gruppen der Stadt, sich an dem Umzug zu beteiligen: „Er ist eine tolle Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit darzustellen, und er ist ein schönes Bild für Bad Lauterberg.“ Bislang hätten noch nicht alle Vereine auf die Einladungen geantwortet.

Vor dem Umzug am Sonntag lädt die Gesellschaft zum Schützenfrühstück mit Musik ein – an diesem Programmpunkt gibt es eine Neuerung, die bislang unbekannt ist: Der neue Aue-Pastor Andreas Schmidt will einen kleinen Festgottesdienst halten. „Er ist ein alter Schütze aus Norddeutschland und will die Andacht in Schützenuniform halten“, berichtet Wiegand. Schmidts Gottesdienst im Zug vor zwei Jahren sei schon etwas ganz besonderes gewesen (wir berichteten).

Nach dem Frühstück – zu dem geschätzt wieder 120 bis 140 Gäste kommen – und dem Umzug – bei dem Marchingpower, der Musikzug Goslar und der Spielmannszug Wulften für den Takt sorgen – findet die Proklamation der neuen Könige statt. Majestäten werden auch im Pistolenschießen sowie im Bestmänner-Wettkampf gekürt. Verliehen werden außerdem diverse Pokale, beispielsweise für die beste Neun oder für den Sieger des verdeckten Schießens.

Shuttle-Service kostet nichts

Weitere Umzüge finden am Samstag des Schützenfestes statt. Los geht es mit dem Abholen der aktuellen Majestäten – „das ist sozusagen deren Abschlussveranstaltung“, erklärt Vorsitzender Wiegand. Dort verbringen die Bad Lauterberger Schützen den Vormittag, bevor sie sich auf den Weg zum Hotel Riemann machen. „Das ist ein fast historischer Halt. Hier war unser ehemaliges Schützenheim.“ Im Anschluss holen die Marschierenden den Bürgermeister und die Ratsherren am Rathaus ab, bevor es zur Kranzniederlegung an der Andreaskirche geht.

Der geschmückte Shuttle-Service bringt die Besucher zum Festplatz an der Augenquelle. Foto: Schützengesellschaft Bad Lauterberg

Weiterhin steht ein kurzer Kinderumzug auf dem Programm, der auf dem Festplatz endet. Hier gibt es Mitmachaktionen für die jungen Besucher sowie Autoscooter, Schießbude und verschiedene Essensstände für alle Gaste. Auch eine Fisch-Bude und einen Cocktailstand gibt es. Sascha Pohl habe sich übrigens darum bemüht, dass nun endlich wieder Schausteller nach Bad Lauterberg kommen.

Am Samstag und Sonntag fährt jeweils ab 15 Uhr ein kostenfreier Shuttle-Service zwischen Aldi-Parkplatz und Festplatz.

Das Programm

Freitag, 19. Juli: Eröffnung des Schützenfestes mit Bieranstich und Konzert mit dem Musikcorps Marchingpower (ab 18 Uhr).

Disco Night im Festsaal mit Live-DJ (ab 21 Uhr).

Samstag, 20. Juli: Abholung der Majestäten an der Scharzfelder Straße 72 (9.30 Uhr), anschließend Treffen im Hotel Riemann an der Sebastian-Kneipp-Promenade 1 (13 Uhr) und Abholung des Bürgermeisters und der Stadträte, Totenehrung an der St.-Andreas-Kirche (14 Uhr).

Kinderumzug ab dem Parkplatz am oberen Aldi (14.30 Uhr), anschließend Kinderfest auf dem Festplatz (ab 15 Uhr).

Saturday Night Fever – Tanz mit der Band Young Boys (ab 20 Uhr).

Sonntag, 21. Juli: Traditionelles Schützenfrühstück im Schützenhaus mit den Straßenmusikanten Barbis (10 Uhr).

Großer Festumzug ab dem Rewe-Parkplatz (14 Uhr), anschließend Konzert der Musikzüge und Proklamation (16.30 Uhr).

Montag, 22. Juli: Familientag mit halben Preisen (ab 14 Uhr).