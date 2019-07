Kleingärtner trotzen der Hitze

Ziemlich heiß wurde das Sommerfest der Kleingärtner in der Bad Lauterberger Aue. Immerhin war an diesem Tag das Thermometer auf über 30 Grad Celsius geklettert. Und auch wenn die Hitze dafür gesorgt hatte, dass es nicht ganz so voll wurde, hatten die Kleingärtner etwas zu feiern: Denn auch...