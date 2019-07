Unterwegs im Kaufunger Wald

Die Mitglieder des SHAC unternahmen einen Ausflug in den Kaufunger Wald

Nieste im Kaufunger Wald und die Königsalm waren das Ziel einer Tagesfahrt der Mitglieder des SHAC. Am Vormittag starteten die 40 Teilnehmer mit dem Bus in Bad Lauterberg. Am späten Vormittag wurde die Königsalm erreicht. Hier erwartete die Teilnehmer ein deftiges Mittagessen. Nach dem Mittag unternahm man eine Planwagenfahrt durch den Kaufunger Wald. Wieder zurück konnten sich die Teilnehmer zu den Klängen eines Akkordeonspielers mit Kaffee und Kuchen stärken.