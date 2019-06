Falscher Theater-Requisiteur ist in Bad Lauterberg unterwegs

Trickbetrüger verfallen immer wieder auf neue Maschen, um Menschen an der Haustür über den Tisch zu ziehen. Das Deutsche Theater (DT) warnt vor mutmaßlichen Betrügern in der Region, die sich als Requisiteure ausgeben würden. DT-Mitarbeiterin Ilka Daerr berichtet von mindestens einem Fall in Bad Lauterberg, in dem sich ein Unbekannter Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschaffen wollte und dabei als Requisiteur des Deutschen Theaters aufgetreten sei.

Das DT hat die Polizei eingeschaltet, die den Vorfall bestätigt. Am Nachmittag des 7. Juni habe ein etwa 40 Jahre alter Mann im Hirtenweg in Bad Lauterberg bei einer älteren Dame geklingelt, sich als DT-Mitarbeiter ausgegeben und nach einem alten Fernseher und einer Schreibmaschine für die Theater-Requisite gefragt, sagt Polizeisprecherin Jasmin Kaatz. Als der Sohn der Betroffenen eine Schreibmaschine aus dem Keller geholt habe, sei der Mann verschwunden. Zuvor habe er die Seniorin auch nach Wertsachen und Goldschmuck gefragt.

Kaatz vermutet, dass der in einem dunklen Kleinwagen vorgefahrene Unbekannte die Wohnung ausbaldowern wollte. Beschrieben wurde er als etwa 1,78 Meter groß, schlank, sportlich, mit kurzem schwarzem Haar, gepflegter Erscheinung und höflichem Auftreten, bekleidet mit Jeans und hellem Hemd. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630, entgegen.

Daerr weist darauf hin, dass das DT seine Requisiten niemals in direkter Ansprache durch das Klingeln an Haustüren oder unvorbereitete Anrufe beziehen würde. Dass Requisiten für das Theater in der Bevölkerung gesammelt würden, komme selten vor. Derartige Aufrufe seien immer öffentlich. ku