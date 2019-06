Harzklubmitglieder erzählen über ihre Arbeit

Viel zu erzählen gab es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1, als Dr. Nicole Fröhlich, Heinz-Gerd Trüter und Burkhard Welz vom Lauterberger Harzklub sich mit Moderatorin Martina Gilica über die Arbeit des Harzklub-Zweigvereins Bad Lauterberg unterhielten. Der wurde 1887 gegründet.

Seit 50 Jahren ist Heinz-Gerd Trüter im Harzklub. Ihm hat es von Anfang an Spaß gemacht - und seit 12 Jahren ist er Vorsitzender.

Nicole Fröhlich kam schon als Kind zur Heimatgruppe - ihr Großvater hatte die Gruppe gegründet. Singen und Wandern machen ihr immer große Freude.

Auf 35 Jahre Heimatverbundenheit mit dem Klub blickt Burkhard Welz zurück, der inzwischen Chorleiter ist. Gesellige Abende gehören neben der Musik und der Heimatpflege zum Programm.

Etwa 100 km Wege werden ehrenamtlich betreut: Wege freihalten, Schilder aufstellen und vieles mehr, berichtet Nicole Fröhlich.

Aber auch um Gebäude geht es: Im Vereinsheim Uhlenflucht muss renoviert werden, ebenso das Wahrzeichen der Stadt, der Bismarckturm. Der Bismarckturm steht unter Denkmalschutz und muss unbedingt saniert werden - er ist das „Sorgenkind“ des Vereins. Steingutachter und Architekten sind nötig, um die Auflagen zu erfüllen. Das Geld aufzubringen ist schwierig. Seit mehr als zwei Jahren arbeiten die Vereinsmitglieder daran - und hoffen darauf, dass es innerhalb der nächsten vier oder fünf Jahre klappt, berichtet der Vereinsvorsitzende Heinz-Gerd Trüter. Er ist dankbar für jede Gabe.

So kam schon bei einem Fußballspiel Geld zusammen, manche Leute spenden, was sie zum Geburtstag an Geld erhalten haben. Gerade die etwa 400 Vereinsmitglieder, aber auch Geschäftsleute aus Bad Lauterberg beteiligen sich an der Sammlung.

Auf den Heimatabenden wird traditionelles Liedgut vorgestellt: Jodeln gehört im Harz selbstverständlich dazu. Auch traditionelle Berufe wie der des Fuhrmanns werden zum Beispiel im Konzertrahmen vorgestellt. So finden Brauchtum und Musik zusammen. Burkhard Welz ist die Begeisterung anzuhören - und gleich liefert er auch im Studio eine kleine Jodel-Probe ab.

Drei Höhepunkte stehen in diesem Jahr für die Bad Lauterberger und alle Gäste auf dem Programm: Am 14. Juli ist ein Südharzer Konzertnachmittag mit Harzer Folklore. Dann folgt am 4. August der Tag der offenen Tür im Vereinsheim „Uhlenflucht“ - mit Programm, Grillen und Musik. Die Sternenwanderung am 1. September beginnt um 9 Uhr im Kurpark.