Unbekannte öffnen immer wieder Weidezaun – Pferde hauen ab

„Danke an den Tierfeind. Ein Vollidiot, der nicht weiß, was er tut. Heute Morgen oder gestern Abend schon. Weidezaungerät abgestellt. Weideband ausgehangen. Gott sei Dank laufen unsere Pferde nicht weit weg. 2 Stuten mit Fohlen im Wald.“

So lautet ein ziemlich wütender Eintrag auf der Plattform „Lauterberger helfen sich“ bei Facebook. Geschrieben hat ihn Annette Holland-Nell am Donnerstagvormittag.

Insgesamt ein Hengst, vier Stuten und vier Fohlen von Annette Holland-Nell und Volker Brodhuhn stehen auf einer Weide nahe der Schnellstraße am Ortseingang hinter der KGS Bad Lauterberg. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind zwei Stuten samt Fohlen abgehauen. Der Strom am Zaun war ausgestellt und Zaunteile ausgehängt. Das erzählt Volker Brodhuhn, der Lebensgefährte von Annette Holland-Nell, am Telefon.

Wiederholungstat

Die Pferdebesitzer erleben das nicht zum ersten Mal. Volker Brodhuhn: „Wir haben schon mehrfach Anzeige gegen unbekannt gestellt. Aber bislang ist nichts passiert.“ Regelmäßig, zwei bis dreimal im Jahr, komme das vor, erzählt Brodhuhn weiter. Wer das tut und warum, darüber kann der Pferdehalter nur mutmaßen. „Vielleicht hat jemand seinen Hund laufen lassen. Der läuft durch den Zaun, bekommt durch den Strom einen Schlag, erschrickt sich und bleibt deshalb auf der Weide. Der Hundebesitzer schaltet den Strom ab und hängt den Zaun aus, um seinen Hund wieder zu bekommen.“ Doch auch dies ist nur eine Vermutung. „Dieses Mal sieht es auch so aus, als seien die Pferde gejagt worden“, erzählt Brodhuhn weiter. Zwei Stuten mit ihren Fohlen seien davon gelaufen, den Liehtweg hoch, später aber wieder zurück gekommen.

Volker Brodhuhn und Annette Holland-Nell werden Kameras anbringen, um so herauszufinden, wer oder was für die Übergriffe verantwortlich ist. Denn wenn ein Pferd flüchtet, kann schnell Schlimmeres passieren, fürchten beide. „Die Schnellstraße ist in der Nähe. Es kann ja dann auch mal ein Mensch zu Schaden kommen“, sagt Annette Holland-Nell.

Keine Sachbeschädigung

Die Lauterberger Polizei bestätigt, dass es schon mehrfach Anzeigen gegeben hat gegen unbekannt. Dennoch sind den Beamten die Hände gebunden: Denn auch wenn die Weidezäune ausgehängt werden, handelt es sich nicht um eine Sachbeschädigung, die geahndet werden kann. Der Straftatbestand ist hier nicht gegeben.

Weiterhin hat die Polizei trotz der mehrfachen Anzeigen bislang keinerlei sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zu den Ereignissen bekommen, die verfolgt werden könnten.

Der Appell der Polizei lautet daher: Wer etwas gesehen hat oder etwas weiß, sollte sich umgehend bei der Polizei melden unter Telefon 05524/9630.

Zeugen sind verpflichtet, sich zu melden, so der Hinweis der Polizei. Alles andere wäre eine Strafvereitelung. Die Beamten weisen außerdem darauf hin, dass Hinweise so lange es geht vertraulich behandelt werden.