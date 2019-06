Bad Lauterberg: B27-Sanierung geht weiter – keine Fußgängerzone

Im Zuge der Sanierung der B27 kommt in den nächsten Tagen die Wissmannstraße an die Reihe. Das teilte Rolf Lange, Vorsitzender des Bauausschusses, in der Sitzung am Montag mit. Die Wissmannstraße könne in Richtung Braunlage weiterhin genutzt werden kann, in Richtung Herzberg diene die Hauptstraße als Umleitung. Am 20. Juni sollen die Arbeiten beginnen und eine Woche später, also am 28. Juni, abgeschlossen sein.

Das bedeute, dass es am kommenden Samstag keine Fußgängerzone geben könne, so Lange. Außerdem sei in der gesamten Zeit mit erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Hauptstraße zu rechnen. Die Stadt, der Landkreis und die ausführende Firma bitten außerdem darum, beim Parken in der Hauptstraße ausschließlich die dafür vorgesehenen Flächen zu nutzen. mb