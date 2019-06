Kleingärtner schippern auf der Weser

Etwa 40 Teilnehmer ließen sich vom Angebot der Lauterberger Kleingärtner locken und fuhren gemeinsam an die Weser. Am frühen Morgen ging es los, am Vormittag erreichte man den Schiffsanleger in Bad Karlshafen. Per Schiff ging es gemächlich und bei bestem Wetter bis nach Höxter. Hier, in Höxter Ovenhausen, legten die Kleingärtner und ihre Gäste eine Mittagspause ein. Am Nachmittag bummelte man nach Lust und Laune durch Höxter, bevor es per Bus wieder zurück ging.

