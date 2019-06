TV-Frequenzen des NDR in Bad Lauterberg werden umgestellt

Fernsehzuschauer, die im Raum Bad Lauterberg über Antenne fernsehen, müssen eine Frequenzumstellung beachten: Am Mittwoch, 26. Juni, wird die Frequenz des NDR Multiplexes auf Kanal 24 (498 MHz) umgestellt. Die Programme NDR Fernsehen HD, WDR HD, MDR HD, BR HD und hr HD sind ab diesem Zeitpunkt auf dem neuen Kanal zu empfangen.

Auf dem bisherigen Kanal stehen sie nicht mehr zur Verfügung. Betroffen ist ausschließlich der Empfang vom Senderstandort Bad Lauterberg/Butterberg.

Sendersuchlauf

Um weiterhin wie gewohnt über DVB-T2 HD fernsehen zu können, muss nach der Umstellung am 26. Juni am entsprechenden Empfangsgerät ein Sendersuchlauf durchgeführt werden. Die Frequenzwechsel sind erforderlich, da ein Teil der bisher für den Fernsehrundfunk (DVB-T/T2) genutzten Frequenzen bis zum 30. Juni 2019 an den Mobilfunk abgegeben werden müssen.

Für Fernsehzuschauer, die über Kabel oder Satellit fernsehen, ändert sich nichts.

Für Fragen zum Thema hat der NDR eine kostenlose Hotline eingerichtet. Unter Telefon 08000/637099 können sich Zuschauer täglich zwischen 6.30 Uhr und 23.30 Uhr individuell informieren.