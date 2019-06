An der Kreuzung Bad Lauterberg/Aue kam es kurz vor der Brücke nach Barbis zu einem Unfall.

Unfall in Bad Lauterberg: Beifahrer bei Frontalkollision verletzt

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos kam es am Dienstagnachmittag auf der B27 auf Höhe der Abfahrt Bad Lauterberger Aue. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Im Rahmen eines Abbiegevorganges übersah der Fahrer des Wagens, der aus Bad Lauterberg kommend in Richtung Barbis abbiegen wollte, das ihm aus Richtung Herzberg entgegenkommende Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß. Der 91-jährige Beifahrer des aus Herzberg kommenden Fahrzeugs wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.