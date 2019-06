Sachbeschädigung am Schomburgsteich in Osterhagen nach Himmelfahrt 2019.

Osterhagen Eine böse Überraschung erlebte der Eigentümer einer Hütte am Schomburgsteich am 31. Mai. Noch können die Randalierer die Sache wieder gutmachen.

Randalierer zerstören Möbel in Osterhagener Hütte

Eine böse Überraschung erlebte der Eigentümer einer Hütte am Schomburgsteich am 31. Mai: Neben Verschmutzungen stellte er auch Beschädigungen des Mobiliars fest, das in der Hütte stand. Da die Hütte mit einer Wildkamera versehen ist, können die Verursacher erkannt und die Bilder bei einer Anzeige von der Polizei verwandt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Verursacher unter Telefon 05524 /1050 beim Eigentümer melden und den entstandenen Schaden begleichen, bevor es zur Anzeige kommt.