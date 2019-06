Obere Hauptstraße in Bad Lauterberg bekommt neue Fahrbahn

Bad Lauterberg In der Oberen Hauptstraße in Bad Lauterberg haben am Montag vom Postplatz aus die Straßenbauarbeiten begonnen.

In der Oberen Hauptstraße haben am Montag vom Postplatz aus die Straßenbauarbeiten begonnen. Mit viel Staub und Lärm frästen die Bauarbeiter die alte Fahrbahndecke ab. Der Verkehr konnte stadtauswärts die Baustelle passieren, in umgekehrter Richtung war eine Umleitung eingerichtet (wir berichteten). Es dauerte etwas, bis sich die Autofahrer daran gewöhnt hatten und Ausweichstrecken für sich entdeckt hatten. Bis zur Einmündung der Sebastian-Kneipp-Promenade bei Kuhlmann soll in den nächsten Tagen die Fahrbahndecke der B27 erneuert werden. Anschließend kommt der Teilabschnitt vom Postplatz bis zur Schanzenkreuzung (Wissmannstraße) an die Reihe. Die für 2019 geplanten Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Bad Lauterberg gliedern sich in vier Teilabschnitte, die nacheinander abgearbeitet werden. Darüber informiert die Straßenbaubehörde. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Juli dauern. Witterungsbedingte Verzögerungen sind nicht auszuschließen. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Behörde auf etwa eine Million Euro. khb