Harzklub Barbis feiert Wartefest mit vielen Gästen

Pastor Torsten Kahle (re.) beim Gottesdienst an der Alten Warte.

Das traditionelle Wartefest zog auch in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein wieder zahlreiche Gäste und Wanderer aus nah und fern an die Alte Warte in Barbis.

In der Begrüßungsrede zeigte sich der Vorsitzende des Harzklubs Barbis, Wolfgang Geisler, sehr erfreut, dass der neue Pastor der Gemeinde Barbis, Pastor Torsten Kahle, an die Tradition seiner Vorgänger anknüpft und das Wartefest mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel eröffnet.

Der Gottesdienste endete dieses Mal mit zwei Tauffeiern vor zahlreichen Gottesdienstbesuchern. „Es scheint ein schöner Brauch zu sein, denn es war bereits das fünfte Mal, dass Kinder während des Wartefestes getauft wurden“, erklärt der Harzklub.

Nach dem Gottesdienst begann das Wartefest rund um den Grillplatz des Vereins. In gemütlichen Runden bei Gegrilltem, Kaltgetränken, Kaffee und Kuchen wurden neue und alte Kontakte zu Nachbarn, Freunden und Gästen geknüpft oder neu belebt. Immer wieder ist dieses Fest auch ein Treffpunkt für Jung und Alt. Bunte Vatertagsgruppen machen auf ihrer Wanderung durch die Feldflur bei der Veranstaltung eine Pause, um sich bei einem frisch Gezapften auszuruhen und mit einer Bratwurst für die weitere Vatertagstour zu stärken.

Beim Wartefest. Foto: Joachim Pätzmann / Harzklub

Der Vereinsvorsitzende Wolfgang Geisler zeigte sich mit dem Ablauf der Veranstaltung vollauf zufrieden und dankte auch der Freiwilligen Feuerwehr Barbis und dem Technischen Hilfswerk Bad Lauterberg für ihre Unterstützung. In seinen Dank bezog er neben den Kuchenspendern auch die Barbiser Straßenmusikanten ein, die den Eröffnungsgottesdienst und einen großen Teil des weiteren Festes souverän begleiteten und für hervorragende Stimmung sorgten. Nur durch viele Helfer und Unterstützer dieser Veranstaltung sei die Durchführung des Wartefestes überhaupt möglich. Für die Zukunft wünsche sich der Verein, dass sich auch in den kommenden Jahren wieder viele Helfer bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Festes finden werden.