Motorradfahrer touren für kranke Kinder

Auf die Motorräder, fertig, los hieß es am Sonntag in der Lutterbergstraße in Bad Lauterberg. Der offizielle Startschuss zum 7. Human Biker Day (HBD) fiel um 10 Uhr, wobei die meisten Biker bereits eine gute Stunde vor Beginn eingetroffen waren. Die Erlöse kommen wieder vorrangig dem Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach Dietharz zugute.

Dieses Jahr war eine 150 Kilometer lange Fahrt geplant, die morgens in Bad Lauterberg begann und nachmittags in Scharzfeld endete, so Matthias Weitzel, Organisator und Vorsitzender des HBD. Eine Mittagspause wurde in Clausthal eingelegt. Bad Lauterbergs Bürgermeister Dr. Thomas Gans und Michael Heber, Vertreter des Kinderhospiz Mitteldeutschland, zeigten sich erneut begeistert vom Engagement und fanden für die Fahrer lobende Worte.

Weitere Grußworte sprachen der Leiter der Polizeiinspektion Northeim, Polizeidirektor Hans Walter Rusteberg, und Florian Schulze vom Landhaus Schulze in Herzberg.