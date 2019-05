Irene Schmidt, Jürgen Heidelberg, Owe Hönck und Petra Schultheis (von links) probierten die neue Sitzgruppe am Kuhstall aus. Einige Mitglieder des Kneippvereins hatten sie zuvor dort aufgebaut.

Kneippverein Lauterberg stellt Sitzgruppe am Kuhstall auf

Sehr vielschichtig gestaltet sich die ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder des Kneippvereins Bad Lauterberg. Besonders intensiv werden von ihnen aber die Wassertretstellen betreut und Bänke und Sitzgruppen an Wanderwegen instandgesetzt und gepflegt.

An einem besonders idyllisch gelegenen Platz am Waldrand, dem sogenannten Kuhstall, probierten die Vorstandsmitglieder Irene Schmidt, Petra Schultheis und der Vorsitzende Owe Hönck jetzt eine neue hochwertige Holzsitzgruppe aus. Mit dabei war auch der Wegewart Jürgen Heidelberg, der mit einigen Helfern die Sitzgruppe zuvor in zahlreichen ehrenamtlichen Arbeitsstunden aufgestellt hat. Heidelberg wies die Vorstandsmitglieder auf die „herrliche Aussicht“, wie er sie bezeichnete, auf Bartolfelde und Barbis hin und erklärte ihnen die Wanderwege, die von der Sitzgruppe aus weiterführen.

Owe Hönck dankte Heidelberg und seinen Helfern für die Aufstellung der Sitzgruppe sowie allen Spendern, die es erst ermöglich hatten, so eine hochwertige Sitzgruppe dort aufstellen zu können.