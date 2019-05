Mehr als 30 Fahrer gehen mit dem RV Wanderlust auf Tour

Bei bestem Frühlingswetter richteten die Verantwortlichen des RV Wanderlust am vergangenen Wochenende den traditionellen Radfahrsonntag aus, der jährlich im Mai stattfindet. Die Vorsitzende und ihr Stellvertreter, Inge Holzigel und Georg Mäder, begrüßten beim Start am Stadthaus in der Ahnstraße...