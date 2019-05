Landfrauen beteiligen sich an Projekt zum Schutz von Bienen

Der Kreisverband der Landfrauenvereine im Altkreis Osterode hatte seine Delegierten zur diesjährigen Tagung in Dreymanns Mühle in Barbis eingeladen. Der Kreisverband ist die Dachorganisation von insgesamt sechs Ortsvereinen, in denen 766 Mitglieder registriert sind. Die Vorsitzende des...