„Wunderhaftes und Zauberhaftes bringt der April zu Tage“, das hat die Schriftstellerin Verena Blecher vor ihrer Lesung im Kursana Domizil „Haus Lukas“ angekündigt- und sie hat Wort gehalten. In den Räumen der Senioreneinrichtung trug Blecher unter anderem Texte von Christian Morgenstern, den Gebrüdern Grimm, Wilhelm Busch, Theodor Storm und auch eigene Werke vor. „Mir ist wie Blume, Blatt und Baum“ - so lautete der Titel ihrer April-Lesung. Bei den Senioren hinterließ Blechers Auftritt Eindruck. Märchen, Geschichten und Gedichte – gemeinsam angehört in gemütlicher Runde: Das erinnerte den Bewohner Erich Böttcher an längst vergangene Zeiten: „Ich habe mich in meine Kindheit zurück versetzt gefühlt. Früher haben wir häufig zusammen gesessen und es wurde vorgelesen. Heute kennen die Kinder das gar nicht mehr“, sagte Böttcher. Bei den Bewohnerinnen Irene Klein und Helga Beuermann hatte die Lesung sogar Aufbruchstimmung erzeugt. „Das war ein sehr schöner Nachmittag und eine gute Vorbereitung für den Start in den Mai“, waren sich beide am frühen Abend einig.

