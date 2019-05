Der Bauernmarkt in Barbis in einem der vergangenen Jahre. 2019 wird er nicht stattfinden, dafür umfänglicher im nächsten Jahr.

Der Agrar-Markt Deppe setzt in diesem Jahr mit dem Bauernmarkt aus. Der Grund ist das 100-jährige Firmenbestehen, das im kommenden Jahr zusammen mit dem 25. Bauernmarkt gefeiert werden soll.

Dafür planen die Verantwortlichen bereits jetzt ein umfänglicheres Rahmenprogramm, das dann auch früher beginnen soll, als das Programm in den bisherigen Jahren. Im kommenden Jahr soll der Bauernmarkt dann wieder am Wochenende um Muttertag, also um den 10. Mai, stattfinden.