Barbiser Jugend hat jetzt eigenen offiziellen „Chill-Platz“

Einen „Chill-Platz“, also einen Ort zum „Abhängen“, einen Treffpunkt und Rückzugsort wollen Stadtjugendpflegerin Sarah Hoffmann und ihre Mitstreiter den Jugendlichen in Barbis bieten. Dafür hat sich laut Hoffmann der Platz hinter der Turnhalle an der ehemaligen Grundschule angeboten, wo es auch eine Rasenfläche mit Fußballtoren gibt. Der Platz wurde mit ehrenamtlicher Hilfe und finanzieller Unterstützung durch Sponsoren als offizieller...