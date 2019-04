Kinder widmen sich in den Ferien ihren Sinnen

Bad Lauterberg Die Stadtjugendpflege Bad Lauterberg bietet ein regelmäßiges Freizeitangebot an. Am Donnerstag eröffnet der neue Jugendplatz in Barbis.

In der Jugendarbeit der Stadt Bad Lauterberg tut sich einiges: Zuletzt konnte die Stadtjugendpflegerin Sarah Hoffmann über die verlässliche Ferienbetreuung während der ersten Woche der Osterferien informieren. Zum Thema für diese Zeit hatten sich Hoffmann und die 18 teilnehmenden Kinder die fünf Sinne genommen. Dabei nahm jeder Tag eine andere Sinneswahrnehmung in den Fokus. Der Geruchs- und Geschmackssinn wurde etwa bei der Bäckerei Blaß geschult, als die Kinder gemeinsam Osterkränze backen konnten. Um die auditive Wahrnehmung, also den Hörsinn, ging es indes bei einer Vogelstimmenwanderung durch den Wald an der Augenquelle mit dem Naturschutzbund Osterode.

Bei ihren Aktivitäten schufen die Kinder aber auch etwas für die Allgemeinheit: So legten sie im Bad Lauterberger Kurpark ein Blumenbeet an, das sie sogleich mit verschiedenen Blumen bepflanzten.

Neben der Betreuung der Kinder ging es der Stadtjugendpflegerin vor allem auch darum, den Kindern die Grundschule am Hausberg als Urlaubs- und Erlebnisort zu präsentieren. „Hier können die Kinder ihre Ferien selber mitgestalten und Ideen für die nächsten Themenwochen mit einbringen“, erklärt Hoffmann dazu. Denn die nächste Ferienbetreuung ist bereits in Planung und wird in den ersten drei Wochen der Sommerferien angeboten.

Regelmäßiges Freizeitangebot während der Oster- und Herbstferien

Die an der Betreuung während der Osterferien teilnehmenden Kinder jedenfalls waren sich einig, dass die Woche viel zu schnell vergangen sei. Passend ist es daher, dass es jetzt regelmäßig ein Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche während der Oster- und der Herbstferien geben wird. Das Angebot ist ein gemeinsames Programm der Kommunen Herzberg und Bad Lauterberg und wendet sich – wie auch der Ferienpass in den Sommerferien – an Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 27 Jahre. Die verschiedenen Aktivitäten werden sowohl von der Stadtjugendpflege als auch von den örtlichen Vereinen und Verbänden angeboten. „Es ist sozusagen eine kleinere Variante des Ferienpasses“, erklärt dazu Sarah Hoffmann.

Vandalismus an der Kita Spatzennest. Foto: Stadtjugendpflege Bad Lauterberg

Das Verfahren zur Anmeldung bleibt dabei das gleiche, wie für den großen Ferienpass: Im Bürgerbüro bekommen Interessierte das Ferienprogramm und eine Ferienpassnummer. Mit dieser ist die Anmeldung auf der Internetseite www.fereinpass-badlauterberg.de dann möglich.

Die Planungen für den großen Ferienpass im Sommer laufen bereits auf Hochtouren, erklärt Hoffmann. Eine bedeutende Änderung wird es in diesem Jahr aber geben: Der Ferienpass ist aufgrund der Erlöse des Sozialen Weihnachtsmarktes kostenfrei erhältlich (wir berichteten).

Gründung eines Jugendplatzes in Barbis – Eröffnung Donnerstag

Das nächste große Thema auf der Agenda von Stadtjugendpflegerin Sarah Hoffmann ist nun die Gründung eines öffentlichen Jugendplatzes in Barbis. Dieser soll am heutigen Donnerstag, 25. April, ab 14 Uhr hinter der Turnhalle, Schützenstraße 2, in Barbis offiziell eröffnet werden. Für das leibliche Wohl ist mit Gegrilltem, Waffeln sowie heißen und kalten Getränken gesorgt. Unter anderem gibt es im Rahmen der Eröffnung verschiedene Angebote wie etwa eine Graffiti-Spray-Aktion, Führungen durch die Kindertagesstätte Spatzennest, diverse Bewegungsaktionen in der Turnhalle, außerdem soll der Bolzplatz eingespielt werden.

Kränze backen. Foto: Stadtjugendpflege Bad Lauterberg

Ferner soll gemeinsam eine neue Fahne für die Kita Spatzennest gestaltet werden. „Da die Fahne der Kita in den vergangen Tagen von einer Gruppe Jugendlicher verbrannt wurde, soll nun gemeinsam eine neue gestaltet werden, als Symbol der Gemeinschaft und des Zusammenhalts“, erklärt Sarah Hoffmann. Damit wolle man ein Zeichen für ein rücksichtsvolles Miteinander setzen.

Zuletzt sind die Kindertagesstätte und auch der Kinderschutzbund immer wieder Opfer von Vandalismus geworden. Darüber informierte unter anderem auch die Kita-Leiterin Frauke Scholz. Unter anderem seien Bänke und Stühle zerstört, Spielzeug umhergeworfen, Koniferen verbogen, Glasflaschen zerschlagen und deren Scherben liegengelassen worden. Sarah Hoffmann hofft, dem Missstand mit der Einrichtung eines Jugendplatzes Einhalt gebieten zu können: „Durch die nun regelmäßige Präsenz der Stadtjugendpflege, das situativ unterstützende Team der Streetworker, durch den Aufbau von Kontakten zu Jugendgruppen und den regelmäßigen Austausch mit der Kita-Leitung und dem Eltern-Café vor Ort sollen Vandalismusprobleme in Zukunft minimiert oder sogar behoben werden“, erklärt sie.

Hoffmann verfolgt mit der Installation dieses neuen Treffpunkts vor allem das Ziel, gemeinsam mit den Jugendlichen vor Ort das Verantwortungsbewusstsein zu fördern, Regeln und Moralvorstellungen zu ermitteln und Kultur zu schaffen. Neben dem Angebot von Freizeitmöglichkeiten sieht die Stadtjugendpflegerin darin auch die gesellschaftliche Integration der Jugend und die Gelegenheit, die Bedürfnisse der Jugendlichen ernstzunehmen. „Der jugendliche Geist ist bestrebt zu denken, sich eine Meinung zu bilden und Prinzipien zu entwickeln. Freizeitangebote sorgen dabei für Inspiration und Erlebnisse“, erklärt Hoffmann.