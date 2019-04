Bewaffneter Räuber versucht, Tankstelle in Barbis zu überfallen

Ein mit einer Sturmhaube maskierter Räuber hat am Dienstagabend versucht, eine Tankstelle in Barbis zu überfallen. Verletzt wurde niemand. Das meldet die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen betrat der etwa 170 cm große Täter gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum in der Barbiser Straße und bedrohte die zu diesem Zeitpunkt allein anwesende Angestellte mit einer Schusswaffe. In akzentfreiem Deutsch, so die Frau später gegenüber der Polizei, forderte der mit einem dunklen Kapuzenpullover und blauer Hose bekleidete Unbekannte von ihr die Herausgabe von Geld.

Fünf Streifenwagen im Einsatz

Als sich die Mitarbeiterin in ein nahegelegenes Büro flüchtete und einschloss, ergriff der Maskierte ohne Beute die Flucht. Zeugenaussagen zufolge soll er zügig über die Oderfelder Straße in Richtung Bad Lauterberg gelaufen sein. Hier verlor sich die Spur des Mannes. Auch eine sofort nach ihm eingeleitete Fahndung mit fünf Streifenwagen führte nicht zu seiner Ergreifung.

Die Polizei schließt nach derzeitigem Stand einen Tatzusammenhang mit dem Überfall auf eine Tankstelle am vergangenen Ostersamstag in der Osteroder Waldstraße nicht aus. Gegen 21.45 Uhr hatte ein Vermummter mit einer Waffe das Tankstellenpersonal bedroht und 1500 Euro erbeutet. Anschließend floh er vermutlich in einem weißen Mercedes.

Zeugen, die den Flüchtenden gegen 21.35 Uhr in Tatortnähe bzw. im Bereich der Oderfelder Straße gesehen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei in Bad Lauterberg zu melden.