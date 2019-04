Beim HBD cruisen für den guten Zweck

Am Sonntag, 26. Mai, wird es wieder röhren und knattern in Bad Lauterberg: Um 10 Uhr fahren die Biker in der Lutherstraße auf zum siebten Human Biker Day (HBD). Der HBD ist eine Initiative von und für Motorradbegeisterte, mit der Spenden für karikative Zwecke gesammelt werden. „Motorradfahrer unter...