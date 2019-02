Ottmar Lüer verlässt nach 45 Jahren Osterhagener Schützenvorstand

Nach 45 Jahren verlässt Ottmar Lüer den Vorstand des Schützenvereins Osterhagen. Der Vorsitzende Michael Schmidt verabschiedete Ottmar Lüer im Rahmen der Jahreshauptversammlung offiziell „aus der ersten Reihe“. Zahlreiche Ehrungen, darunter die Verdienstnadel in Gold des niedersächsischen Schützenverbandes, wurden Lüer in dieser Zeit zuteil, in denen er dem Verein an den verschiedensten Stellen diente. Zuletzt hatte er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne. Lüers Tochter Katja Melzer übernimmt seinen Posten. Im Rahmen ihrer Wahl machte Schmidt auf eine Besonderheit aufmerksam: „Eine Frau an zweiter Stelle ist so noch nicht dagewesen.“ Melzer übernimmt ebenfalls Lüers Amt als Vorsitzender des Schalmeienzugs Osterhagen (wir berichteten), der dem Schützenverein angehört.

Für das Schützenoffizium konnte lediglich Kai Giza als Fähnrich verpflichtet werden. Die Schützen hoffen, dass die übrigen beiden Posten aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr besetzt werden können.

Schmidt brachte der Versammlung noch einmal die Aktivitäten des vergangenen Jahres in Erinnerung. Besonders der Zuspruch bei der Weihnachtsfeier mache Mut für eine Wiederholung in diesem Jahr. Bei weitem nicht die Resonanz habe der Knobelabend erfahren. Den Grund suchte Schmidt in der mangelnden Werbung, weshalb er in diesem Jahr erneut ausgerichtet werden soll – auch für interessierte Nichtmitglieder außerhalb von Osterhagen. Gedanken mache er sich über das Osterfeuer. „Ja, es ist eine Tradition, aber könnte man nicht auch andere Wege gehen?“, fragte er und regte etwa eine Art Osterfeier an. Zudem informierte er über die Bewirtschaftung sowie Investitionen im und am Dorfgemeinschaftshaus. Dabei berichtete er über eine erneuerte Pumpe der Heizungsanlage, die zufriedenstellenden Zahlen der Anmietungen und über ein Ehepaar aus Steina, das sich künftig um die Reinigung kümmern wird.

Schießsportleiter Ingo Schomburg berichtete von einigen bemerkenswerten Erfolgen des Vereins. Zustimmung erhielt er bei der Erwähnung, dass das Auflageschießen bereits ab dem 40. Lebensjahr möglich ist. Er bat die Anwesenden darum, mittwochs im Vereinsheim vorbeizukommen, auch ohne aktiv am Schießtraining teilzunehmen.

Er erklärte zudem, dass zur Zeit 22 Kinder im Jugendbereich aktiv sind, die aufgelegt oder Freihand mit dem Luftgewehr oder dem Lichtpunktgewehr schießen. Die Jugendabteilung werde in diesem Jahr auch bei der Bewirtung des Sommerfestes der Klinik Dr. Muschinsky am 3. Juli helfen.