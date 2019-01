Barbiser verabschieden Kita-Leiterin Ilse Sauer-Illhardt

Ilse Sauer-Illhardt bei ihrer Verabschiedung in der St.-Petri-Kirche in Barbis im Kreise der Kindergartenkinder der evangelischen Kindertagesstätte Barbis.

Mit einem Gottesdienst in der Barbiser St.-Petri-Kirche am vergangenen Sonntag wurde die langjährige Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte in Barbis, Ilse Sauer-Illhardt, feierlich verabschiedet. In der voll besetzten Kirche hatten sich langjährige Wegbegleiter, viele Kinder mit Eltern und Großeltern, Gemeindemitglieder und Kirchenvorstände eingefunden, um ihr einen würdigen Abschied zu bereiten. Auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Bad Lauterberg, Frank Bode, war zugegen.

In der noch weihnachtlich geschmückten Kirche – es war der letzte Sonntag der Weihnachtszeit – begannen die Feierlichkeiten mit einem Orgelspiel, anschließend sang der Kirchenchor. Pastor Torsten Kahle sprach der scheidenden Kindertagesstättenleiterin in seiner Predigt Dank und Anerkennung für das Geleistete aus und würdigte die langjährige Tätigkeit Sauer-Illhardts in der Barbiser Einrichtung.

Sie sei „eine feste Größe und Institution geworden“ für die Menschen und die Einrichtung, in der sie 39 Jahre lang gewirkt hatte, davon 36 Jahre als Leiterin. Bereits früh habe sie nur einen Berufswunsch gehabt – und das sei der einer Erzieherin gewesen. Im Zuge ihrer Tätigkeit habe es immer eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Vertretern der Kirche und dem Kirchenvorstand gegeben. „Der Kindergarten ist ihr Lebensinhalt geworden“, so Kahle. Auch die Einführung einer Krippe und die Umwandlung in eine Kindertagesstätte fiel in ihre Amtszeit.

Kinder gestalten das Programm

Im Anschluss an Pastor Kahles Worte übernahmen die Erzieherinnen und die Kindergartenkinder das Programm. In Anlehnung an eine russische Legende um die Witwe Varenka führten die Kinder mit Unterstützung der Erzieherinnen liebevoll kostümiert und inszeniert mehrere Episoden aus diesem Buch auf, in dem es um den Schutz, das Kümmern, das Versorgen und Behüten von anderen Menschen, insbesondere von Kindern, ging – eine gelungene Verknüpfung zum Wirken von Ilse Sauer-Illhardt. Auch ein Chor des Kita-Verbandes des Kirchenkreises Harzer Land umrahmte die Feier.

Darlene Albrecht und Ilse Sauer-Illhardt. Foto: Karl-Heinz Wolter / HK

Für den Kirchenvorstand sprach Gerlind Gottschling den Dank der Gemeinde aus und lobte die Besonnenheit von Sauer-Illhardt, die auch bei schwierigen Entscheidungen die Interessen von Kindern, Eltern und Mitarbeitern zusammengeführt habe. Für die Stadt Bad Lauterberg sprach der stellvertretende Bürgermeister Frank Bode Dank und Anerkennung aus und überbrachte die Grüße von Rat und Verwaltung. Abschieds- und Dankesworte sprach auch die neue Leiterin des Leitungskreises der Kindertagesstätten, Anett Leunig, aus. Und keiner der Redner war mit leeren Händen gekommen: Liebevoll gebastelte und verpackte Geschenke, Aufmerksamkeiten, Blumen und Erinnerungsstücke konnte nahm Ilse Sauer-Illhardt sichtlich gerührt entgegennehmen – andere Glückwünsche für ihre neue „Ruhezeit“ waren in Gedichte und Lieder verpackt. Nach den Segenswünschen der Mitarbeiter sang noch einmal der Kirchenchor.

Eine Herzensangelegenheit

Als letzte Rednerin bestätigte Sauer-Illhardt, dass ihr ihre Tätigkeit tatsächlich zu einer Herzensangelegenheit geworden sei. Sie bedankte sich ihrerseits bei allen Unterstützern, Vertrauten, den Eltern, Mitarbeitern und dem Kirchenvorstand für ein stets „offenes Ohr“ für ihre Belange, bei denen es immer um das Wohl der Kinder ging. Auch galt ihr Dank den anderen Institutionen und Einrichtungen, mit denen sie immer gut zusammengearbeitet habe und besonders der Hemeyer-Stiftung für die finanzielle Unterstützung bei den Baumaßnahmen. Sie blickte zurück auf die vielen Aktivitäten mit den Kindern, die Umbauten und die etlichen Veränderungen in den Organisationsabläufen, die auch immer mehr Aufwand und Zeit in Anspruch genommen hätten.

Mit den Worten „Abschied und Neubeginn liegen oft dicht beieinander“ stellte sie ihre Nachfolgerin, Darlene Albrecht, vor und wünschte ihr alles Gute für ihre Tätigkeit und überreichte auch ihr einige Präsente, unter anderem einen Schutzengel für sie und die Einrichtung und eine Laterne, damit das Licht auch in der Barbiser Kita immer leuchte. Für die ihr zuteil gewordene Wertschätzung bedankte sie sich ebenso wie bei allen Aktiven und Organisatoren für die Gestaltung „ihres“ Abschiedsgottesdienstes. „Ich bin überwältigt und werde diesen Tag niemals vergessen“, sagte Sauer-Illhardt.

Bei dem anschließenden Empfang wurden noch viele Gespräche geführt und die Arbeit von Ilse Frau Sauer-Illhardt gewürdigt.

Die beteiligten Kinder und Erzieherinnen, die den Gottesdienst im Rahmen der Verabschiedung mitgestalteten. Foto: Karl-Heinz Wolter / HK