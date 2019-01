Bald startet der Vorverkauf fürs Night-Beat-Festival

Am 9. März lockt das Night Beat Festival wieder in die Kneippstadt.

Stimmen werden geölt, Gitarren gestimmt und die Lokale auf Hochglanz poliert: Am 9. März ist es soweit und das Night Beat Festival verwandelt Bad Lauterbergs Innenstadt zur Livemusikzone. Insgesamt acht Bands der unterschiedlichsten Musikrichtungen werden in ebenso vielen Locations den Soundtrack der Nacht liefern. Der Vorverkauf zum Festival startet am 11. Februar. Im Internet gibt es bereits jetzt jetzt Tickets zum Download. Der sogenannte Vor-Vorverkauf startet schon am kommenden Montag, 28. Januar, und geht bis 9. Februar – zumindest, so lange der Vorrat an Bändchen reicht, denn die sind limitiert.

Die Band On The Rocks spielt im Backs. Foto: Mark Haertl / HK

Das Line Up kann sich wieder hören und sehen lassen. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Livemusikmarathon gibt es schon jetzt: On The Rocks ist eine zweiköpfige Akustikband, die sich den Klassikern der Rock- und Popmusik verschrieben hat. Mit ihren Akustikgitarren und dem zweistimmigem Gesang bieten die beiden Musiker Gassenhauer wie „Sweet Home Alabama“ und „Mrs. Robinson“ aber auch aktuelle Titel zum Mitsingen und Mitfeiern. Gewürzt mit einer ordentlichen Prise Entertainment hält das Repertoire von On The Rocks für jeden etwas im Backs bereit.

Partytaugliche und tanzbare Soul-, Funk- und Rockklassiker bekommt man von Jamstreet im Level auf die Ohren.

Ablazed gastieren in der 5th Rock-Avenue. Foto: Melina Debbeler / HK

Die teilnehmenden Lokale der Stadt freuen sich auf ein tanzwütiges Publikum und bieten professionellen Musikern die richtige Plattform: Die 5th Rock-Avenue beispielsweise wird von knallharten Rockern heimgesucht, bei denen der Spaß am Musizieren im Mittelpunkt steht. Ablazed sind die Rockband mit der Lizenz zum Party machen.

The New Hornets spielen in den Jägerstuben. Foto: Blues Agency / Veranstalter

Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen: Dass in den drei Leipzigern von The New Hornets die Leidenschaft für Musik tief im Herzen lodert, spürt man ab dem ersten Ton. Country-Einflüsse? Sicher! Pop-Anspielungen? Gern! Funk-Eskapaden? Bitte! Mit einem tanzbaren Groove und dem richtigen Gespür für den Song ist alles machbar. Ihr Credo: „Einfach nur gute Musik spielen. Just. Good. Music.“ So originell wie ihre Besetzung ist dann auch ihr Band-Sound: Von Oldies, Rock’n’Roll, Beat- und Twist-Klassikern ist alles in den Jägerstuben dabei.

Die Band Juicy Fruits spielt in der Almhütte. Foto: Manfred Pollert

Mit den Juicy Fruits, der Drei-Mann-Band, wird mit deutschen und internationalen Klassikern der letzten fünf Jahrzehnte gerockt und gerollt. Dabei wird zwischen Allmann-Brothers und ZZ-Top wenig ausgelassen. Diese Band ist für zünftigen Rock’n’Roll und tanzfreudige Beats zuständig – auch beim Night-Beat-Festival in der Bad Lauterberger Almhütte.

Die Band Verwöhnaroma spielt im Kurhaus. Foto: Karl Heinz Bleß

Mit dem unverwechselbaren Flair der großen deutschen Schlager der 1970er und 1980er wie etwa Costa Cordalis, Howard Carpendale und den Jürgens (Udo, Marcus und Drews) ist die Schlager-Rock-Band Verwöhnaroma aus Berlin wieder im Kurhaus unterwegs und verspricht eine ordentliche Portion rockigen Schlager.

The sound of the 60’s mit Turntables steht indes auf dem Programm im Hotel Riemann, wo die lange Nacht der Livemusik um 20 Uhr auch beginnt – in allen weiteren Lokalen starten die Bands mit ihrem Programm ab 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr, Ende der Veranstaltung ist gegen 2 Uhr vorgesehen.

Gemütlich wird es in Lisa’s Eck mit Rock, Pop und Folk von Markus Funke aus Osterode.

Erhältlich sind die Bändchen im Vorverkauf für 14 Euro im Rewe-Markt Weitzel, bei der Touristinformation, in allen beteiligten Night-Beat-Lokalen und im Internet unter www.honky-tonk.de. Im Vor-Vorverkauf kosten sie elf Euro und sind ausschließlich im Rewe-Markt Weitzel erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse zu 16 Euro.