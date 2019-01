SoVD-Frauengruppe blickt auf das vergangene Jahr zurück

Im vergangenen Jahr war unter anderem bei einem Treffen das DRK zu Gast bei den SoVD Frauen in Bad Lauterberg.

Im Fokus des ersten Treffens der SoVD-Frauengruppe im neuen Jahr stand die Bildernachlese des vergangenen Jahres. Anders als sonst begrüßte zunächst Bärbel Weisemann in Vertretung für die Frauensprecherin Brigitte Helmboldt die anwesenden Damen.

Der Grund für die Vertretung war Helmboldts Besuch des Festaktes „100 Jahre Frauen im SoVD“ im Sprengel-Museum in Hannover, der zeitgleich stattfand. Sie nahm zusammen mit dem Kreisvorsitzenden Frank Uhlenhaut, Brigitte Berkefeld, Gabriele Mackensen, Angelika Meister, Sandra Oferath und Angelika Fischer an der Jubiläumsveranstaltung teil.

Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken in Bad Lauterberg wurden traditionell die Geburtstagskinder des Vormonats bedacht und die Planungen zu künftigen Veranstaltungen mitgeteilt, bevor die Bildernachlese 2018, die Brigitte Helmboldt in vielen Stunden vorbereitet hatte, startete. Sie wurde mit vielen Lachern und sichtlichem Spaß gut von den anwesenden SoVD-Damen angenommen. „Ja, so ein Jahr mit vielen Treffen und Fahrten ist immer wieder schnell vorbei, aber erlebnisreich“, resümierte Bärbel Weisemann im Anschluss, bevor sie das Abschlusslied anstimmte.

Das nächste Treffen der SoVD-Frauengruppe findet am 19. Februar um 15 Uhr statt.