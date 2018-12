Mann mit Messer löst Großeinsatz in Bad Lauterberg aus

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bedrohte ein 23-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in der Wissmannstraße eine im selben Haus wohnende 35-Jährige mit einem großen Messer. Beim Eintreffen einer Streife der Bad Lauterberger Polizei war der Täter weggegangen und zunächst nicht auffindbar.

Gegen 20.15 Uhr meldeten Hausbewohner, dass der 23-Jährige zurück sei. Beim erneuten Eintreffen der Polizei flüchtete er in seine Wohnung im dritten Stock des Hauses und verbarrikadierte sich in einem seiner Zimmer. Hier drohte der Mann aus dem Fenster zu springen.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg baute unter dem Fenster zur Sicherheit ein Sprungtuch auf. Die Zimmertür wurde aufgebrochen und der Bad Lauterberger überwältigt. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte verletzt und mussten sich ärztlich versorgen lassen.

Der 23-Jährige wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Die Ermittlungen der Bad Lauterberger Polizei dauern an.