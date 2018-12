Geschenk für den Förderverein

Die Facebook-Gruppe „Lauterberger helfen sich“ ruft einmal im Jahr, zur Weihnachtszeit, zu einer Spendenaktion auf. Der Hauptpreis aus der diesjährigen Aktion ging vor Kurzem an das Mädchencafé Kratzbürste. Üblicherweise, so auch in diesem Jahr bleibt dann bei dem Spendenaufkommen noch etwas übrig. In diesem Jahr konnte sich darüber der Förderkreis für die Grundschule am Hausberg freuen. Der Vorsitzende, Andreas König, wurde von dieser Nachricht in seinem Computerzimmer überrascht und zeigte sich hocherfreut als die Initiatorin der Aktion, Manuela Koch, zusammen mit ihren Mitstreitern Matthias Koch und Stephan Oppermann am Mittwoch vor Weihnachten den Spendenscheck überreichten.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder