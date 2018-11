Die Polizei sucht Hinweise zu einer illegalen, umweltgefährdenden Müllentsorgung in Bad Lauterberg. Das berichtet die Polizei. Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Mittwoch am Parkplatz Hillebille an der Odertalsperre mehrere Autobatterien, Ölfilter und etwa 50 Liter Altöl in Kanistern entsorgt. Die Schadstoffe befanden sich in vier blauen Müllsäcken.

Die Polizei Bad Lauterberg um Hinweise, die zur Aufklärung des Umweltdelikts beitragen, unter Telefon 05524/9630.