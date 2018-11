Lauterberger feiern am 9. März wieder Night-Beat-Festival

Das Night-Beat-Festival geht am 9. März in die nächste Runde.

Der Kartenvorverkauf für das nächste Night-Beat-Festival in Bad Lauterberg am 9. März hat begonnen. In der Vorweihnachtszeit geben die Veranstalter aber noch eine kleine Besonderheit obendrauf: das sogenannte „X-Mas Special“. Noch bis zum 16. Dezember sind die Eintrittskarten für das Night-Beat für zehn statt für 14 im Vorverkauf bzw. 16 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Der offizielle Vorverkauf der Eintritts-Bändchen beginnt am 11. Februar in allen teilnehmenden Lokalitäten, an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Rewe-Markt Weitzel, in der Touristinformation Bad Lauterberg sowie auf der Internetseite des Veranstalters.

Bands unterschiedlichster Couleur

Schon jetzt versprechen die Veranstalter an dem Live-Musik-Abend am 9. März wieder Bands unterschiedlichster Couleur, die in verschiedenen Lokalitäten der Stadt dafür sorgen werden, „dass dieser Abend eine mehr als runde Sache wird“. Hier gibt es von 21 bis 2 Uhr handgemachte Livemusik von Rock, Pop, Folk bis hin zu Country und Rock’n’Roll auf die Ohren. Mit zig Livekonzerten bietet das Festival den optimalen Start ins Wochenende.

Im Jahr 2005 fiel erstmals der Startschuss für die Night-Beat-Festivals, die sich seither in zehn verschiedenen Städten etabliert haben.