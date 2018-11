Mesut Akman kann am besten schätzen

Mesut Akman ist der Gewinner des Exide Schätzspiels beim BITO. Er besuchte jüngst das Exide Werk in Bad Lauterberg zur Gewinnübergabe. Er lag beim Schätzspiel am Stand der Exide beim Berufsinformationstag in Osterode mit seiner Schätzung der Lösung am nächsten. Der Preis: ein Exide Batterieladegerät, überreicht durch Stefanie Wesemeyer-Klapprodt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder