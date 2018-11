Bad Lauterberg Zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagabend sind Unbekannte in ein Haus an der Hüttenstraße eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher klauen Schmuck und Geld aus Haus in Bad Lauterberg

Zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagabend sind Unbekannte durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Haus an der Hüttenstraße in Bad Lauterberg eingestiegen. Beim Durchsuchen der Räume fanden die Einbrecher Goldschmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hüttenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551/70050 bei der Polizei zu melden.