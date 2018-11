Drei Gemeinden feiern gemeinsam Martinsfest

Am Sonntag feierten die Kirchengemeinden Barbis, Bartolfelde und Osterhagen gemeinsam den Martinstag in Osterhagen. In die Veranstaltung waren verschiedene Gruppierungen eingebunden, zudem gab es noch eine Überraschung, von der kaum jemand etwas wusste. Zunächst trafen sich alle Teilnehmer um 17...