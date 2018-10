DRK-Vertreter zu Besuch bei SoVD Frauen

Vertreter der DRK waren jüngst zu Gast bei der Frauengruppe des Lauterberger SoVD. Der DRK-Vorsitzende Thomas Voigt und Bereitschaftsleiter Jörg Böttcher sowie Axel Ludwig waren zu Gast. Sie erzählten, auch mit Fotos untermalt, von ihrer Arbeit. das DRK verfügt über einen ganzen Fuhrpark an Fahrzeugen. Darunter auch eiens, das im Gelände fahren kann. Aktuell war es an diesem Tag am Stöberhai im Einsatz. Die Aufgaben vor Ort bestehen aus steter Einsatzbereitschaft für Mannschaft und Fahrzeuge. Das Erkennungszeichen ist das rote Kreuz auf weißem Grund. 1863 gründete sich das DRK. 1901 bekam Henry Dunant den ersten Friedensnobel-Preis. 1914 gründete sich der Ortsverein in Bad Lauterberg.

Viele weitere Aktivitäten und Aufgabenfelder werden weltweit durch diesen Wohlfahrtsverband geleistet. Des Weiteren arbeitet man bei der Ersten-Hilfe- und -Ausbildung, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz, Blutspendedienst und Suchdienst und Familienzusammenführung.

In den Wäldern rund um Lauterberg gibt es DRK-Rettungspunkte mit dreistelliger Nummer, um die Ortung/Rettung zu erleichtern. Im Stadtbild ist das DRK auch bei vielen Veranstaltungen Helfer. Ein informativer Nachmittag endete mit der Möglichkeit, zwei Rettungsfahrzeuge zu besichtigen.