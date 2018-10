Zum Bismarckturm gewandert

Die Herbstwanderung führte die Clubmitglieder des Südharzer Automobilclub im ADAC zum Bismarckturm. Der Start der Wanderung war an der Linde in der Schulstraße. Von dort wanderten die Teilnehmer gemeinsam. Zu dieser Wanderung konnte der Vorsitzende Hans-Joachim Dietrich mehr als 50 Teilnehmer begrüßen. Am Bismarckturm angekommen erwarte die Teilnehmer ein Spanferkelessen. Anschließend spielte Heiko Wiedemann auf. Es gab Musik zum mit Singen und Tanzen. So wurde es ein vergnüglicher Abend.

