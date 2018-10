Tennisclub Bad Lauterberg feiert Oktoberfest

„Ein zünftiger Saisonabschluss sollte es werden – und das ist uns gelungen“, so lautete das zufriedene Resümee des Vorsitzenden des TC Bad Lauterberg, Gero Fröhlich, im Nachgang zum Oktoberfest des Vereines. Das Clubheim in der Kurplatzanlage war zur Feierlichkeit um ein Festzelt erweitert worden und so gab es für die Mitglieder, Freunde und Gäste ausreichend Platz zum Feiern. Clubwirtin Iso Voges und ihr Team hatten keine Mühe, alle Anwesenden zu begeistern. Gäste im Bayernlook, Haxen und Weißwurst mit entsprechendem Getränk und Tanz – das war mit bester Laune kombiniert und dauerte bis um Mitternacht.

